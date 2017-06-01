Кубок Престижу, який вчора виборола «Ворскла», повністю скопійований з російського трофею ФНЛ

01.06.2017 Поділитися

Учора полтавська «Ворскла» виборола перше місце у групі аутсайдерів Ліги Парі-Матч, зігравши внічию з кам’янською «Сталлю». Полтавці приїхали до свого домашнього стадіону та похизувалися трофеєм.

Футболісти раділи перемозі та другому професіональному трофею «біло-зелених» в історії Незалежної України. Але виявляється, дизайн кубку повністю копіює трофей, який вручають командам-переможцям російської ФНЛ (аналог української Першої Ліги).

На фотографіях, що розташовані нижче, можна побачити, який вигляд має трофей, що здобула команда Василя Сачка та московське «Динамо», яке вибороло право виступати у місцевій Прем’єр-Лізі в наступному сезоні.



Фото: Кубок Престижу



Фото: трофей переможця ФНЛ

Довідково: Кубок Престижу заснований цього сезону та вручається команді, яка зайняла перше місце у другій групі чемпіонату України. «Кубок не буде нести у собі ніякого турнірного значення, проте це буде приємна нагорода переможцям другої шістки чемпіонату України», – повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Віктор Карпенко