Лауреатів премії Ковпака 2017 року нагородили в Полтаві

24.05.2017 Поділитися

5 лауреатів премії імені С.А. Ковпака нагородили сьогодні в Полтаві. Премія заснована Полтавською обласною радою з метою сприяння військово-патріотичному вихованню молоді.

У номінації «Урок мужності» нагороджено Миколу Дригу, учителя предмета «Захист Вітчизни» Бутенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ю.П. Дольд-Михайлика Кобеляцької районної ради, та В’ячеслава Івушкіна, ветерана праці, краєзнавця з Кременчука. У номінації «Мистецький арсенал» відзначили Михайла Любивого, письменника, голову Полтавської спілки літераторів. Номінацією «Захисник України» нагородили Сергія Новіка, начальника відділу зв’язку та інформатизації – начальника радіостанції Котелевського районного військового комісаріату, учасник бойових дій. Протоієрея Миколу Ковальова відзначили у номінації «Власним прикладом».

Відповідно до Положення про Полтавську обласну премію імені С.А. Ковпака, журі встановило у нинішньому році 5 премій (премію у номінації «Військова звитяга» ухвалено не присуджувати).

Анна Черниш