Лідер Другої ліги «Кремінь» продовжує обігрувати першолігові команди

22.02.2017 Поділитися

Друголіговий «Кремінь» упевнено переграв представника Першої ліги «Гірника-Спорт».

«Кремінь» 2:0 «Гірник-Спорт»

Голи: Козлов (65), Сидоренко (90+1)

«Кремінь»: Олійник – Бичков, Єнтін, Кравчук, Горват – Лісовой, Тертишний, Степанчук, Богданов, Тимченко – Козлов.

Головний тренер: Сергій Ященко

«Гірник-Спорт»: Ткаченко – Моїсеєнко, Курелєх, Сахневич, Кравчук – Ляшенко, Корольков, Олійник, Коваленко, Яворський – Шевчук.

Головний тренер: Сергій Пучков

Команди давно знають одна одну, тому з перших хвилин почали активно грати, створюючи моменти.

Вже на другій хвилині «гірники» створили першу нагоду відзначитися у воротах Олійника – подача з флангу, яку не встиг замкнути Шевчук.

«Кремінь» відповів на 18 хвилині: розіграш з лівого флангу – м’яч опинився у штрафному майданчику, де нападник кременчужан міцно вдарив, але влучив у суперника.

На 33 хвилині гравець «Креміня» виконав штрафний удар, м’яч залітав чітко під перекладину, але Ткаченко витягнувшись у струну відбив постріл Тимченка та перевів м’яч на кутовий. Корнер результату господарям не приніс.

Команди створили ще по декілька потенційно небезпечних можливостей, проте вони не принесли бажаного результату. Варто відзначити, що весь перший тайм гравці не цуралися грати жорстко, подекуди порушуючи правила.

Друга половина гри ознаменувалася масованими атакувальними діями кременчужан. Раз-по-раз вони завантажували м’яч до карного майданчику «Гірника-Спорт», проте захист горішньоплавнівців вдало відбивався.

На 53 хвилині Корольков отримав «гірчичника», через що в сторону воріт «гірників» арбітр призначив штрафний удар. Лісовий наважився на прямий постріл метрів з 50, але м’яч пролетів повз ворота.

Через 6 хвилин «Кремінь» провів першу заміну – замість Тертишного на поле вийшов Сидоренко. Заміна була чисто позиційна. Певне, наставник «Креміня» був невдоволений грою у центрі поля.

Ротація у складі принесла свої плоди і на 68 хвилині Сидоренко в дотик вивів сам на сам з Ткаченком Козлова, який вивів «Кремінь» вперед – 1:0.

Пізніше арбітр призначив 11-метровий, який Іванов не зміг реалізувати.

Після цього команди розкрилися і забули про обережність: «гірники» один за одним створювали атаки, але виявилися безсилими проти лідера Другої ліги. У доданий час «Кремінь» заробив штрафний удар з правого краю. Подача виявилася вдалою і високий Сидоренко замкнувши її встановив остаточний рахунок 2:0.

Таким чином, за останній тиждень «Кремінь» двічі переграв представників Першої ліги, підтвердивши свої амбіції на підвищення у класі. Спочатку кременчужани перемогли «Інгулець», а вже сьогодні переможеним виявився «Гірник-Спорт».

Віталій Кравченко