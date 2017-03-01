Лікбез щодо будівництва дороги в обхід Полтави Службі автодоріг і Облавтодру

01.03.2017 Поділитися

Кабінет Міністрів затвердив проект будівництва автомобільної дороги в обхід Полтави загальною протяжністю 4,3 км за умови обов'язкового проведення екологічної експертизи в порядку, визначеному природоохоронним законодавством. Таке рішення Кабмін прийняв на засіданні в середу, 1 березня.

Проект передбачає будівництво автодороги загальною протяжністю 4,3 км в обхід Полтави, автодороги державного значення М-03 «Київ - Харків – Довжанський», автодороги М-22 «Полтава – Олександрія» та реконструкції М-03 «Київ – Харків – Довжанський».

Проект здійснюється в рамках загальної угоди від 2012 роки про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) щодо реалізації другого проекту покращення автомобільних доріг та безпеки руху.

Даний проект узгоджений з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством регіонального розвитку та Міністерством юстиції.

Кабмін затвердив зазначений проект з урахуванням доопрацювання з Мінекології в частині доповнення проекту положенням щодо обов'язковості прийняття заходів щодо проведення екологічної експертизи в порядку, визначеному природоохоронним законодавством.

Однією з основних потреб будівництва автомобільної дороги в обхід Полтави є перевантаженість міста транзитним транспортом. Наразі через місто проходить близько 75-80% всього транзитного потоку, що катастрофічно впливає на стан екології, дорожнього покриття, завантаженість обласного центру.

Експерти з будівництва автодоріг зазначають, що будівництво є досить складним та необхідним, бо враховує основні фактори проходження обходу:

1. Містобудівний – конфігурацію міста, тяжіння громад, чисельність мешканців, збереження елементів зовнішнього середовища та пам’яток;

2. Транспортний – склад, об’єм та умови руху транзитного та місцевого транспорту, покращення екологічного стану міста (зменшення забруднення повітря, шуму, вібрації, гідравлічних умов та ерозії ґрунту).

Проект будівництва автомобільної дороги в обхід Полтави – це досить довга та складна процедура, що проходила протягом останнього десятиліття. На початку були розроблені Техніко-економічні обґрунтування її доцільності, які включали цілий ряд узгоджувальних та наукових процедур – містобудівні обґрунтування, оцінка впливу на навколишнє середовище, громадські обговорення, технічні наради місцевих та обласних органів влади разом з представниками Укравтодору, наукові розрахунки варіантів трасування та доцільності будівництва із врахуванням досвіду інших країн та вже побудованих обходів в Україні, внесення визначеного варіанту обходу до Генерального плану розвитку міста, узгодження всіх рішень було схвалено відповідними дозволами Міської, Районної, Обласної адміністрацій, Кабінетом Міністрів України.

На підставі цих процедур розроблено документацію та проведено тендер на будівництво, визначено шляхи фінансування. У 2013 році Службою автодоріг розпочато і до цього часу проводиться викуп приватних земельних ділянок під об’їзну дорогу.

З огляду на вище перелічені фактори та проведені законні процедури, висловлювання керівника Служби автомобільних доріг у Полтавській області Володимира Трояновського щодо недоцільності будівництва об’їзної автодороги навколо м. Потави (М-03 Київ-Харків-Довжанський) та реконструкції вулиць Київське та Харківське шосе, є необізнаними та необґрунтованими, наголошують експерти. Частково це спричинене відсутністю в Трояновського базової професійної освіти.

Насправді, щодо реконструкції магістральних вулиць Київське та Харківське шосе є цілий ряд питань, які в свою чергу повинна вирішувати місцева влада, бо ще у 2000 роках ця дорога була передана Укравтодором на утримання Міської ради, говорять експерти. На жаль, міська влада безпідставно та постійно свої обов’язки з утримання вулиць ігнорує, а свою відповідальність перекладає на Службу автодоріг та Облавтодор.

Якщо розглянути питання реконструкції цих вулиць, то треба брати до уваги ряд факторів, які детально не враховані ні міською владою, ні Службою автодоріг.

Потрібно врахувати:

1. Капіталовкладення на будівництво, тобто за рахунок якого бюджету відбуватимуться ці роботи. Потрібно передбачити значні кошти (десятки-сотні мільйонів гривень) на викуп приватних будинків, переселення мешканців, компенсації за знесення комерційних об’єктів – в межах розв’язок та примикань до вулиць;

2. Експлуатаційні витрати – утримання реконструйованої дороги потребуватиме значних коштів. Коли зараз у міської влади не вистачає коштів навіть на ямковий ремонт та очистку від снігу.

3. Строк окупності – це основоположний фактор, але з нашим розвитком економіки України та міста, поки що нездійсненний.

Якщо три основоположні фактори будуть обґрунтовані міською владою, а не Володимиром Трояновським, тоді перспектива будівництва розширення вулиць Харківське та Київське шосе може бути реалією, а поки що це лише пусті балачки з витрачанням бюджетних коштів на 3-D моделі.

Зараз місцевій владі потрібно терміново зробити ямковий ремонт цих вулиць, бо зволікання або планування нездійсненних мрій з реконструкції лише призведе до обурення мешканців міста, підсумовують фахівці з будівництва.

«Останній Бастіон» зазначає Службі автомобільних доріг і обласному автодору в Полтавській області, що ямковий ремонт повинен виконувати підрядник з досвідом роботи, наявністю статутного капіталу і необхідної для виконання робіт техніки, а не одноденні фірми-прокладки з відмивання коштів.

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