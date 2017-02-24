Меморіальну дошку загиблому військовому відкрили у Полтаві

24.02.2017 Поділитися

На фасаді Полтавської гімназії №33 відкрили меморіальну дошку полеглому в боях за Україну Олександрові Максимову. Вшанувати пам’ять бійця прийшли школярі, рідні, вчителі та громадські активісти.

Загиблий навчався у цій школі. Коли почалася перша хвиля мобілізації, то боєць виявився одним з перших, хто добровільно пішов в армію. Загинув у вересні 2014 року, коли колона підкріплення, яка рухалася в бік українського блокпосту, потрапила в засідку.

Як зазначив депутат міськради від «Свободи» Вадим Ямщиков, у Полтаві, на жаль, з’явиться ще не одна меморіальна дошка загиблим захисникам України.

Наразі по місту відкрили близько 20 пам’ятних знаків полеглим на Сході України бійцям.

Нагадаємо, у вересні минулого року вандали розбили дошки пам’яті 7 полтавським військовим – Святославові Горбенку, Антону Цедику, Олександрові Мочалову, Олександрові Фролову, Антону Грицаю, Сергієві Лимарю, Валерієві Боняківському. Це викликало неабиякий резонанс у полтавському суспільстві, серед громадських діячів, чиновників та пересічних громадян. Полтавська поліція досі не притягнула винних до відповідальності.

Віктор Карпенко