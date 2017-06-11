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Мільярдер Жеваго програв 230 млн грн ліквідатору банку «Фінанси та кредит»

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Мільярдер Жеваго програв 230 млн грн ліквідатору банку «Фінанси та кредит»

Господарський Суд Полтавщини задовольнив позов ліквідатора банку «Фінанси та кредит» і вирішив стягнути 230 млн грн із підприємств бізнесмена Костянтина Жеваго. 219,9 млн грн з «Авторадіатори» і ще 10,5 млн грн – солідарно з цього підприємства і «АвтоКрАЗ» (як поручителя) на підставі кредитного договору.

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«Авторадіатори» входить до групи «КрАЗ», підконтрольної нардепу Костянтину Жеваго (він же був мажоритарним акціонером банку «Фінанси і кредит»).

Як повідомляється, обсяг позовних вимог до групи «КрАЗ» перевищує 3 млрд грн.

За даними НБУ, з 29 млрд грн кредитного портфеля банку «Фінанси та кредит» 22 млрд грн – це були позики структурам, пов'язаним з Жеваго.

За даними Фонду гарантування, коли в банк «Фінанси і кредит» була введена тимчасова адміністрація, обсяг вкладів фізосіб у ньому становив 17 млрд грн, а юросіб – 4 млрд грн.

На 01. 05. 2017 вкладникам банку «Фінанси та кредит»» в рамках гарантованої суми виплачено 9,9 млрд грн (94,9% запланованих виплат).

Як відомо, компенсації вкладникам банків-банкрутів здійснюються, перш за все, за рахунок емісійних коштів НБУ, що провокує девальвацію гривні і розкручування інфляції.

Віктор Карпенко

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