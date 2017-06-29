Мільярдна неспроможність: Держспецзв’язку вкотре виявився беззубим проти хакерів

29.06.2017 Поділитися

Хакерські атаки 27 червня перевернули з ніг на голову життя в Україні та світі. 27 червня в Україні почалися масові хакерські атаки. Близько з 12-ї години вірус-здирник невідомого походження, подібний на WannaCry, атакував комп’ютерні системи сотень держустанов та компаній. Цей вірус називається Petya.A або mbr locker 256, пише «24 Канал».

Вірус Petya.A вразив сотні компаній та установ, вони втратили доступ до своїх комп'ютерів через масову хакерську атаку невідомого походження. В Україні постаждали банківська система, підприємства інфраструктури та енергетики, ЗМІ, автозаправки, урядові установи тощо.

Зараження вірусом починається після скачування на комп'ютер спеціального файлу. У низку компаній Petya.A потрапив через відділи кадрів під виглядом листів з резюме.

В Україні багато відомих компаній, підприємств та державних установ піддалися атаці Petya.A. З-поміж це офіційний сайт Кабміну, Київської МДА, НБУ, Укренерго, Укрзалізниці, Київстару, Vodafone, Укр- і Нової пошти, десятків банків і ЗМІ.

Зазначимо, що бюджет Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України становить 1 млрд 700 млн грн на 2017 рік. При цьому, сайти держустанов постійно потерпають від взломів. Приміром, у січні цього року хакери влаштували Албанію на сайті Цивільного захисту Полтавської ОДА, а в минулому році був зламаний сайт ГУ Держгеокадастру Сумської області.