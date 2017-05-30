Міненерго вирішило вкотре підняти ціну на вугілля

30.05.2017 Поділитися

Ціну на вугілля знову підвищать, про це під час відповідної наради зазначили в Міненерго. Відтепер тонна вугілля коштуватиме 2 000 грн замість попередніх 1 730 грн.

– Тонна палива відтепер коштуватиме 2 000 грн проти попередньої вартості в 1 730 грн. Це дозволить додатково залучити в галузь 45–50 млн грн, – зазначив міністр Насалик.

Наразі питання збуту українського вугілля не стоїть. Раніше повідомлялося, що НКРЕ при перегляді тарифів на відпуск тепла і електроенергії для теплоелектроцентралей планує закласти зростання ціни вугілля на 26,2-26,5%.

Нагадаємо, Міненерго просить Мінфін передбачити 1 млрд грн додаткового фінансування при підготовці проекту змін до бюджету на 2017 рік.

Відділ моніторингу