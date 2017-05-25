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Міністр освіти Гриневич відвідує Полтаву з робочим візитом

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Міністр освіти Гриневич відвідує Полтаву з робочим візитом

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич сьогодні в рамках робочої поїздки приїжджає в Полтаву. Заплановано кілька заходів за її участі.

Прес-конференція за участі Міністра відбудеться о 12.00 в Полтавській ОДА.

О 13.00 Гриневич відвідає Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. Там вона візьме участь у відкритті Полтавського представництва Почесного консульства Чорногорії в Україні, зустрінеться з колективом та студентами вишу, вручить нагороди переможцям ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН.

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Зустріч Міністра з освітянами почнеться о 15.15 в театрі імені Гоголя. 

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