Міськрада все ж розгляне питання мораторію на МАФи

16.06.2017 Поділитися

До порядку денного внесли питання щодо мораторію на забудову нових малих архітектурних форм.

За це рішення проголосували – 42 депутати. Жодний не утримався чи не проголосував проти.

Таким чином, питання 81, 82, 83 розглянуть після 25 питання. Акцентують увагу на 83 питанні. У ньому йдеться про заборону на забудову тимчасових споруд.

Більше того, депутати міськради вимагають повного демонтажу вже існуючих МАФів на вул. Соборності. Аргументують це псуванням естетичного вигляду історичного центру міста.

Також голосуванням прибрали питання про забудову парковки біля набережної Ворскли на Леваді. Ще йде дискусія щодо забудови льодового палацу біля тієї ж набережної.

Віктор Карпенко