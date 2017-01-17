Містянам розповіли про історію полтавських гербів

17.01.2017 Поділитися

Під час презентації книги Миколи Малика «Історія геральдики та герби сотенних і полкових міст Полтавщини», полтавцям розповіли про історію міського та районних гербів.

В Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського презентували книгу геральдиста Миколи Малика. Вона об’єднала в собі свідчення про розвиток родових та полкових гербів області, їх трансформацію в різні періоди вітчизняної історії. За словами автора, все розпочалося з кількох статей, які були частиною майбутньої наукової роботи.

– Ця книга довгий час не виходила у друк через недостатність коштів. Ще в 2005 році я, за завданням Полтавської спілки екскурсоводів почав роботу над кількома статтями про історію міського герба. Далі все переросло у захоплення темою і ось нарешті я отримав змогу об’єднати всі статті в одній книзі, – Малик.

Відповідаючи на питання гостей, фахівець розповів про загальні закони геральдики та малий герб України – тризуб. Захід відбувся у рамках проекту «Засоби створення позитивного іміджу області» та зібрав близько 40 учасників.

Олександр Гуцул