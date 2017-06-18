Між бурштинокопачами та поліцією сталась масова сутичка: є поранені

18.06.2017 Поділитися

Троє поліцейських та двоє місцевих мешканців Рівненщини потрапили до лікарні з вогнепальним пораненнями та тілесними ушкодженнями внаслідок масової сутички. Також було пошкоджено два службові автомобілі, передає «24 канал».

Інцидент стався поблизу села Великий Черемель у Рівненській області. Близько 4:00 години правоохоронці виявили людей, які займалися видобутком бурштину за допомогою двох мотопомп. На місці інциденту виникла сутичка, внаслідок якої постраждали твоє працівників спецпідрозділу поліції з Черкаської області. Правоохоронці з тілесними ушкодженнями у вигляді численних забоїв, саден та травм голови госпіталізовані до лікарні, повідомили у поліції.

Згодом до лікарні звернулися 22-річний житель села Вежиця та 28-річний мешканець Старого Села з вогнепальними пораненнями ніг дробом. Зі слів постраждалих, поранення вони отримали під час конфлікту з правоохоронцями.

В поліції зазначають, що учасників сутички було більше сотні. І в них була вогнепальна зброя. Оскільки на озброєнні у поліції немає зброї чи спецзасобів, які споряджаються патронами із вмістом дробу.