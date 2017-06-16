Мораторій на МАФи у Полтаві ввели лише на півроку

16.06.2017 Поділитися

Під час сьогоднішньої сесії міськради депутати спочатку внесли до порядку денного питання про введення мораторію на розміщення нових стаціонарних тимчасових споруд, а потім більшістю проголосували за нього.

36 депутатів віддали свої голоси «за» мораторій.

У проекті рішення, за який проголосували народні обранці, йдеться про таке: «ввести мораторій та зупинити розміщення нових стаціонарних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Полтави до 01 січня 2018 рок».

Передісторія прийняття рішення

Із березня в Полтаві розпочалися масові акції протесту проти встановлення тимчасових споруд. У місті вони розпочалися з мікрорайону Алмазного, де тривало будівництво 11 МАФів напроти «Універсаму» (зуп. 23 Вересня). Активісти щодня ламали паркани забудовників та, навіть, палили шини та будматеріали.

Потім акції протесту перенеслись до кінотеатру Котляревського. Останньою каплею стало криваве протистояння проти забудови арки «Газетний ряд» 5 квітня.

Активісти напередодні сесії міськради влаштували 2 акції під стінами Полтавської міської ради з вимогами запровадити мораторій на МАФи.

Віктор Карпенко