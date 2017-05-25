На 22,5% «Укрзалізниця» підвищить тарифи на вантажоперевезення у червні

25.05.2017 Поділитися

Такі плани має «УЗ» на цей рік. Показники розраховані із застосуванням міжнародних стандартів плану, що оприлюднений на сайті відомства.

Ці заходи дозволять українському залізничному монополісту заробити до 23 млрд грн. Зазначають, що тарифи на пасажироперевезення цього року не збільшуватимуть.

За словами глави ПАТ Войцеха Балчуна, реалізація планів «Укрзалізниці» щодо капітальних інвестицій забезпечить робочі місця на виробничих потужностях в Україні та сприятиме загальному пожвавленню вітчизняної економіки.

– Якщо індексація тарифів не відбудеться, то ПАТ «Укрзалізниця» змушена буде згорнути свої програми капітальних інвестицій, що призведе до негативних наслідків для України загалом, – зазначив глава «УЗ».

Як повідомлялося, Державна регуляторна служба України раніше відмовилася погоджувати проект наказу Мінінфраструктури, передбачає здійснення з лютого 2017 індексації тарифів на залізничні перевезення вантажів у межах країни на 25%, і вирішила створити спільну з бізнесом робочу групу для визначення компромісною підвищення ставки.

Відділ моніторингу