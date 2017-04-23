На контрольованій бойовиками території Луганщини підірвався автомобіль ОБСЄ, є жертви

23.04.2017 Поділитися

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила, що 23 квітня стався серйозний інцидент зі спостерігачами місії.

«Можемо підтвердити, що патруль ОБСЄ потрапив у серйозний інцидент у Луганській області», – повідомила місія у Facebook і пообіцяла подробиці згодом.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації (СЦКК) режиму припинення вогню на Донбасі заявила, що близько 10:17, під час здійснення патрулювання в районі контрольованого угрупованням «ЛНР» населеного пункту Пришиб, «ймовірно на міні підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ».

«За попередніми даними серед групи СММ ОБСЄ є загиблі та поранені. Українська сторона висловлює співчуття рідним та близьким потерпілих, а також заявляє, що у зазначений час за даними чергових змін режим припинення вогню дотримувався як з української сторони так із боку незаконних збройних формувань окремих районів Луганської області».

В угрупованні «ЛНР» повідомили, що один співробітник ОБСЄ загинув, інший зазнав поранень внаслідок підриву машини спостерігачів у районі села Пришиб Слов’яносербського району. Інших подробиць бойовики не навели.

За матеріалами http://www.radiosvoboda.org/