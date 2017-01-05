На реконструкцію Розсошенської гімназії в Полтавській райраді вже заклали частину суми

05.01.2017 Поділитися

Для реконструкції єдиної в Полтавському районі гімназії в с. Розсошенці в Полтавській районній раді заклали в бюджет 5 млн грн. Загальну вартість робіт орієнтовно оцінили в майже 11 млн грн.











Проект реконструкції гімназії

За словами заступника голови Полтавської райради Олексія Івженка, повна реконструкція навчального закладу зумовлена, зокрема, переповненістю гімназії.

– Діти з Розсошенець змушені їздити в інші школи. Через переповненість гімназії, діти змушені вчитися в «півтори» зміни. Тільки в 1-4 класах начвається 250 учнів. Проект реконструкції дозволить, зокрема, розширити школу, – Івженко.

У Полтавській облраді вже заклали в бюджет 5 млн грн на реалізацію проекту. Невдовзі будуть проводитися тендерні процедури з закупівлі матеріалів, щоб почати роботи з реконструкції улітку під час шкільних канікул, сказав Івженко.

Строки виконання робіт ще не наведені. Сам проект реконструкції будівлі зі внесеними змінами направлений на експертизу.

Проект реконструкції розробив інститут НДІ. Ним передбачено встановлення склопластикових вікон та дверей, використання теплоізоляційних матеріалів для зовнішнього утеплення стін, будівництво шатрового даху.

Також була виснесна пропозиціярозмістити географічний майданчику дворі гімназії.