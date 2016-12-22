Найбільша «ПРИВАТна» афера незалежності обійдеться в 9 тис. грн кожному українцеві

22.12.2016 Поділитися

Порошенко, змовившись з Коломойським, вкрав в українців 148 млрд грн. Міністр фінансів Данилюк заявив, що повертати борг планується через випуск облігацій, що розподілять між усіма українцями як виплату боргу. Про це написав український екс-нардеп Євген Жовтяк у своєму Facebook.

Фото з Facebook: Євген Жовтяк

ЩО ЦЕ ЗНАЧИТЬ?

Облігації – це державний борг, тобто, майбутні податки. Наразі ця сума складає 148 млрд грн. Якщо поділити її на кількість усіх громадян України, виходить приблизно 3 524 грн.

Жовтяк пише, що Нацбанк видав Приватбанку цілком конкретного рефінансування на 15 мільярдів гривень, яких вистачить на два тижні, а повертати цей і наступні транші рефінансування Нацбанкові Приватбанк буде облігаціями (ОВДП), які Нацбанк випустить на 15 років під 10.5 % річних, для початку, у обсязі 116,8 мільярдів гривень (Постанова КМУ №961 від 18.12.2016р.).

Виходить, щороку впродовж 15 років кожному українцеві буде нараховуватися 370 грн боргу (370 грн – це 10.5 % річних від суми «боргу» в розмірі 3524 грн). Помноживши 370 грн на 15 років дії облігації, отримуємо 5 550 грн боргу за відсотками. Додавши 3 524 + 5 550 = 9 074 грн. Це сума боргу, яку держава в особі Порошенка та Коломойського підготувала кожному українецві. У тому числі, немовлятам

Чи можна очікувати українцям повторення історії зі «Сбербанком» у СРСР?

Наприклад, у Полтаві черги до банкоматів «ПриватБанку» сягали до 15 чоловік у перші дні «інформаційної атаки». Схожа ситуація в усіх населених пунктах України. Спецкори «Останнього Бастіону» зі Львова повідомляють, що в місті закриті всі обмінники «Приват».

ЖОВТЯК ПОЯСНИВ, ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Народ!

Вам Гонтарєва прямим текстом сказала, що Коломойський через інсайдерів вивів з «Приватбанку» 148 мільярдів гривень!

Вам Данилюк прямим текстом сказав, що повертати вкладникам «Приватбанку» вкрадені у них гроші у сумі 148 мільярдів, будуть через випуск облігацій!

Облігації – це державний борг, тобто, майбутні податки – 148 мільярдів, це по 3524 гривні з кожного українця, включаючи немовлят!

Ви справді не можете зрозуміти, що сталося? Чи прикидаєтесь?

У вкладників «Приватбанку» вкрадена сума коштів, що дорівнює двом річним бюджетам охорони здоров'я держави Україна!

Щоб ці гроші повернути не порушена кримінальна справа проти того, хто УМИСНО довів банк до банкрутства і не арештовані його активи, щоб хоч частково компенсувати вкрадене!

Вкравши 148 мільярдів гривень (5,7 млрд доларів два олігархи–«патріоти» ПОЛЮБОВНО домовилися витягнути з кишені кожного українця по 3524 гривні на «порятунок фінансової системи»!..

А, МОЖЕ, ВЖЕ ПОРА РЯТУВАТИ УКРАЇНУ ВІД ОЛІГАРХІВ та їх «патріотичної» «жертовності»?

Хіба було б зайвим, щоб ці 148 мільярдів додаткових податків, якими вони нас обклали, пішли не на розпил двома баригами, а на реальне зростання економіки!

Нам плюють в очі, а ми маємо казати «Божа роса!», бо «Путін прийде»?

З таким масштабами крадіжок це може статися дуже швидко!..

Щоб Путін ніколи не прийшов, Україні потрібна ДЕОЛІГАРХІЗАЦІЯ!

Дуже «об'єктивним» «експертам», які вішають українцям локшину про «віртуальну» різницю між «кредитним» і «депозитним» портфелями у 148 мільярдів, яка нічим не загрожує, нагадаю, що вже сьогодні Нацбанк видав Приватбанку цілком конкретного рефінансування на 15 мільярдів гривень, яких вистачить на два тижні, а повертати цей і наступні транші рефінансування Нацбанкові Приватбанк буде облігаціями (ОВДП), які Нацбанк випустить на 15 років під 10.5 % річних, для початку, у обсязі 116,8 мільярдів гривень (Постанова КМУ №961 від 18.12.2016р.)!

Гроші від Нацбанку (ЕМІСІЯ!) в обмін на ОВДП Приватбанк отримає вже, а ОВДП Нацбанк пред'явить Мінфіну (НЕ ПОРОШЕНКОВІ З КОЛОМОЙСЬКИМ, а Мінфіну, тобто нам з вами!) для повернення з ДЕРЖБЮДЖЕТУ УКРАЇНИ через 15 років! По 3524 гривні основного боргу з кожного українця плюс 5550 гривень – відсотків! За ці гроші (Емісія НБУ в обмін на ОВДП) досить швидко «оздоровлять» банк і «прозорро», але за безцінь, продадуть його «потрібним людям»... Ну ви їх знаєте ):)

А «КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ» уже в ОФШОРАХ! На рахунках «сліпих трастів»!...