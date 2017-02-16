Нардеп краде мільйони з кишень полтавців на ліках

16.02.2017 Поділитися

Доки полтавці продовжують обирати: купити собі ліків чи продуктів, народні обранці продовжують тягнути з їхніх кишень останні копійки.

Так, народний депутат Сергій Каплін є чи не найголовнішим популістом України, він так гарно розповідає про свою чесність, що на хвилину можна і повірити, але факти говорять зовсім інше, пише WorldNews.

Має Сергій Миколайович серед своїх «простих» друзів, «непростого» Валерія Прядка, який зараз очолює комунальне підприємство «Полтавафарм». Навколо нього останнім часом багато шуму. Минулий керівник Наталія Стецюк навиписувала собі премії на 400 000 грн, довго вона опиралась, з посади йти не хотіла, але довелось. Після цього обласна влада призначила Валерія Прядка в.о. керівника, але тільки на два місяці. Пройшов уже рік, а він ще й досі виконує обов’язки. А, посприяв цьому нардеп Каплін, який у цьому став дуже зацікавлений. Чому? Тому, що за цей рік, Валерій Прядко, який до цього довгі роки працював у ТОВ «Фармпланета» і знає ринок ліків, так мовити, з середини, налагодив для них обох непоганий бізнес.

На сьогодні КП «Полтавафарм» купляє медичні препарати у ТОВ «Фармпланета» за завищеними цінами. Отриманий прибуток забирає Валерій Прядко, але за можливість залишатись на посаді частину його, а саме 40%, віддає своєму покровителю Капліну.

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Купляє «Полтавафарм» препарати не тільки тут, а й у ТОВ «Галафарм», яка зареєстрована у м. Вишневе Святошинського району Київської області. За даними Державного реєстру співзасновниками якої є Валентин Круковський, Ігор Білий та Володимир Рижей.

Прізвища відомі ще з 2008 року, з часів трамадольного скандалу.

«У кінці минулого року ми затримали групу з трьох зловмисників, які були основними постачальниками трамадолу до Києва, – розповів тоді «ТСН» Олександр Правотуров, начальник відділу УБНОН столиці, – Її керівник – це директор однієї з найкрупніших фармацевтичних компаній «Галафарм»».

Та хіба такі факти можуть зупинити, коли мова йде про мільйони прибутку. От і Капліна з Прятком це не зупиняє. А вартість ліків в аптеках збільшується з кожним днем. Але, яка їм до цього справа.

Нардеп Ігор Мосійчук повідомив про відкриття кримінального провадження проти Валерія Прядка.

— Національна поліція за моїм депутатським зверненням відкрила кримінальне провадження за фактами порушень законодавства здійснені фінансово-господарської діяльності керівництвом КП «Полтавафарм», яким тимчасово керує депутат Полтавської обласної ради від Партії простих людей (Сергія Капліна) Валерій Прядко. Як відомо, наприкінці минулого року під час сесії Полтавської облради у своєму виступі я оприлюднив факти зловживань з боку керівника КП «Полтавафарм». Які призвели до збитків більше ніж на один мільйон гривен… Зараз порушено кримінальне провадження. Я переконаний, що незабаром Прядку буде вручено підозру у скоєні злочину. — Мосійчук

Так, Октябрський райсуд Полтави 1 лютого 2017 року виніс ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів комунального підприємства. Це рішення прийняте в рамках кримінального провадження за ч. 2. ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) на підставі відповідного клопотання слідчих поліції.

Тож, дорогі полтавці, знайте: коли наступного разу ваші ліки знов здорожчають, у всіх аптеках міста, це ніщо інше, як наслідки корупції «каплінського» посіпаки Валерія Прядка.

«ОБ» раніше писав, що новий директор «Полтавафарму» Прядко різко підняв ціни на ліки в середньому на 30%.