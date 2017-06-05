Нардеп, що підстрелив людину, хоче легалізувати вільний обіг зброї

05.06.2017 Поділитися

Не минуло й пів року після інциденту зі стріляниною, в якому через вину нардепа постраждала людина, як Пашинський заявив, що хоче легалізувати вільний обіг вогнепальної зброї.

Підготувати й внести законопроект про вільний обіг зброї в Україні вже цієї осені пообіцяв нардеп Сергій Пашинський в ефірі «5 каналу».

«Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполіції, в СБУ», – аргументував Пашинський своє рішення.

Нагадаємо, напередодні Нового року Пашинський підстрелив чоловіка в ногу. За словами нардепа, він вистрелив з метою самозахисту, бо невідомий нападник вдарив його пляшкою по голові. У свою чергу потерпілий чоловік запевняє, якби він не вдарив Пашинського, той завдав би йому смертельне поранення.

Сергій Пашинський, як і передбачали юристи, уникнув кримінальної відповідальності завдяки мандату та депутатській недоторканості.

Журналісти ІСТV розслідували, як і чому Пашинський уникнув покарання за стрілянину.