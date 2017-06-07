Насіров, нардепи Курячий, Кобцев та Козак утворюють «тютюнове лобі» в Україні

07.06.2017 Поділитися

Основними «лобістами» тютюнових компаній у ВР виступають представники парламентського Комітету з питань податкової та митної політики, повідомляє у своєму дослідженні антикорупційна організація «Transparency International», яке присвячене присвячене потенційному конфлікту інтересів у державних посадовців.

Зокрема, зв’язки з тютюновими компаніями мають голова Комітету Ніна Южаніна, а також депутати Максим Курячий, Михайло Кобцев та Тарас Козак і голова секретаріату комітету Сергій Шоломицький.

Так, Южаніна була однією із ініціаторів законопроекту №2430-д, що суперечить конвенції Всесвітньої організації охорони здоров`я та послаблює антитютюнові норми, зазначають експерти «Transparency International».

Потенційний конфлікт інтересів у податково-тютюновій сфері спостерігається з боку Романа Насірова, який раніше очолював Комітет ради з питань податкової та митної політики і пізніше очолив Державну фіскальну службу. Зокрема, Насіров звертався до спікера ВР із проханням визначити його комітет головним до антитютюнового законопроекту №2430, що стосувався виключно сфери охорони здоров'я, а не податків.

Також до «лобістів» тютюнових виробників належить член парламентського Комітету з питань промислової політики та підприємництва Геннадій Кривошея.

Окрім того, інтереси тютюнового бізнесу допомагає відстоювати Національна організація роздрібної торгівлі, президент якої Юрій Бондарєв 16 років працював на керівних посадах у відділі продажів «Філіп Морріс Україна», а також мільйонер Борис Кауфман.

З боку громадських організацій лобіює інтереси корпорацій Міжнародний центр перспективних досліджень, який отримав від тютюнових компаній $350 000 у якості грантів у 2014-2016 роках.

«Transparency» зазначає, що в Україні успішно працюють представництва чотирьох світових тютюнових корпорацій: «Philip Morris International», «Japan Tobacco International», «British American Tobacco» та «Imperial Tobacco».

Разом з тим, найбільшою дистриб'юторською компанією з продажу сигарет в країні є ТОВ «Тедіс Україна» (колишнє ТОВ «Мегаполіс»), яке займає монопольне становище на ринку.

Нагадаємо, 16 грудня 2016 року Антимонопольний комітет України оштрафував тютюнового монополіста – компанію «Тедіс» (раніше «Мегаполіс») на суму 431 000 000 грн за зловживання монопольним становищем. Компанія оскаржила дане рішення в Господарському суді Києва. Суд відмовив тютюновому монополісту «Тедіс» в оскарженні штрафу 431 000 000 грн.

Відділ моніторингу