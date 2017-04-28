​Наснажуються спортом

28.04.2017 Поділитися

Наш час непростий, політично зааганжований. Однак життя, в усіх його проявах, триває. Навіть ті, до кого доля не дуже прихильна, намагаються зробити його цікавим і змістовним.

Учора в Гадячі відбулися обласні змагання з настольного тенісу серед людей з особливими потребами, присвячені пам’яті загиблих героїв АТО. У них взяли участь 15 спортсменів з Новосанжарського, Полтавського, Зіньківського, Диканьського районів та обласного центру.

Турнір проводився в стінах Гадяцького вищого аграрного ліцею. Учасників привітали голова Полтавського відділення Союзу організацій інвалідів України Сергій Чумак, заступник голови Гадяцької районної держадміністрації Сергій Бондаренко, директор ліцею Олександр Мигаль, голова районного об’єднання ВФСТ «Колос» Микола Колотвінов.

Переможцями змагань стали відповідно Володимир Нехаєнко з Гадяча, Наталія Зміяк з Полтави та гадячанин Іван Демиденко.

Наостанок студенти ліцею, які вчаться на кухарів, пригостили всіх учасників смачним обідом.



Володимир Савченко