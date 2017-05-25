Науковці обговорили збереження гончарної спадщини

25.05.2017 Поділитися

Національний науковий симпозіум, присвячений актуальним проблемам збереження гончарної спадщини України, розпочав роботу на базі Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному та Інституту керамології – відділення Інституту народознавства НАН України. Захід триватиме з 24 по 26 травня.

До роботи у симпозіумі долучилися провідні фахівці з музейних та наукових установ Києва, Харкова, Одеси, Полтави, Опішного, Сум, Запоріжжя та Костянтинівки.

Окрім суто наукових заходів, представлено 12 виставок, пов’язаних з археологічною, етнографічною та художньою керамікою.

На заході відбулася презентація виставки «Трипільської кераміки з фондової колекції Національного музею-заповідника українського гончарства». Вона демонструє вражаючий асортимент посуду, широкий спектр орнаментальний мотивів, феномен антропоморфної та зооморфної дрібної пластики трипільської культури, яка на тривалий час стали пріоритетними напрямками європейської, у тому числі й української, керамології та археології.

Основу найбільшої серед музеїв Полтавщини колекції гончарних виробів «трипільців» складають матеріали з поселення поблизу с. Бернашівка Вінницької області розкопаного наприкінці 80 - початку 90-х років ХХ ст. експедицією під керівництвом Олексія Корвіна-Піотровського.

Керамічний комплекс поселення, що представлений для огляду, досить різноманітний. Він репрезентований мальованим столовим та кухонним посудом. Вироби прикрашені дугами, «вісімками», хрестами, фестонами, S-подібними петлями та «совиним ликом», а також метопним і тангентним орнаментом.

Виставки будуть відкриті для відвідувачів ще впродовж кількох місяців літа.

Юрій Пуголовок