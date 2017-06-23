Злочинна карусель

23.06.2017 Поділитися

ГУ НКВД Полтавщини з інтервалом у кілька годин подало в Октябрський суд Полтави аж 3 подання на обшук приватного помешкання головного редактора «ОБ» Геннадія Сікалова, його автівки і транспортних засобів, на яких він може пересуватися.

Із власних джерел при НКВД, які розділяють нашу позицію, ми дізналися причину такого палкого бажання репресивної системи обшукати житло і машини головреда. 22 червня муртади в особі смотрящого за економічною діяльністю струкутри Максимовича спільно з процесуальним прокурором вирішили перехитрити комп’ютерний розподіл справ, що надходять до суду. Їм був потрібен тільки «тричі незалежний» і «гуманний» суддя.

Смотрящий Олег Максимович

Свої плани репресивний орган вирішив реалізувати за принципом «каруселі». НКВД по черзі подавало до суду три подання одного і того ж змісту про отримання дозволу на обшуки. Їх попередньо підготувала старша слідча «на замовлення» НКВД Кіяшко за погодженням процесуального прокурора.

Перше подання очевидно потрапило не до «продажного» судді, тому було відізване. Та через короткий проміжок часу НКВД знову повторили подання з таким же самим текстом. І знову ж таки отримали відмову. Подавши до суду те саме подання з ідентичним змістом утретє, комп’ютер таки видав потрібний репресивному органу результат – суддю Олену Шевську. Ту саму, яку пов’язують теплими зв’язками з недолюстрованим проходимцем Максимовичем і яку він, за свідченнями самих же нквдистів, подекуди підвозить додому на своїй автівці.

Суддя Олена Шевська

Як повідомило нас інформоване джерело з правоохоронних органів, злочинцям в погонах дуже потрібно провести обшуки в Сікалова. Репресивний орган спробує попередньо підкинути зброю/наркотичні засоби саме до автівки нашого головреда чи службової машини, яку він використовує, і потім затримати його на місці зорганізованого злочину.

Видання зазначало, що ні головний редактор, ні жодний із наших журналістів не вживає наркотичних речовин, не займається конвертаційною діяльністю, не бере хабарі, не чинить жодної протизаконної, будь-якої іншої забороненої діяльності. Цікаво, за які ж такі «заслуги» суддя з Харкова Шевська опинилася у Полтаві. Можливо, їх поєднує спільна доля зі звільненним недолюстрованим Максимовичем, який забезпечує усі забаганки судді по виклику. (Але про це незабаром).

Уважати публікацію офіційним зверненням до ГПУ, МВС, НАБУ, САП із заявою про злочин, вчинений посадовими особами ГУ НП у Полтавській області Бехом, Чижом, Максимовичем за ст. 364 КК України.

Микола Колодяжний,

Спеціально для "ОБ"