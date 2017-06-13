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Одеські перевертні на чолі полтавського НКВД

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Одеські перевертні на чолі полтавського НКВД

Під час розслідування кримінальної справи №10200800039, яке здійснювали співробітники одеського УБОПу, в Одесі зник безвісті бізнесмен Ван Дзюнь Дзюнь. Кримінальна справа стосувалась шахрайського «безпроблемного» розмитнення контейнерів з товаром, під час якого власники товару залишалися без товару, а в кращому випадку депортувались за кордони України. У гіршому – вони депортувались безвісти.

Про участь керівного складу НКВД у Полтавській області в цій злочинній схемі незабаром на «ОБ».

Гнап Нерушима 

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