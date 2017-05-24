Пекін хоче використати багатство і промислові ноу-хау для створення нового виду глобалізації, яка ігноруватиме правила застарілих західних інституцій. Завадити цим планам можуть далеко не безмежні фінансові ресурси та специфіка регіону.

Уздовж вкритих джунглями гір Лаосу загони китайських інженерів пробивають сотні тунелів та зводять сотні мостів для 418 кілометрів залізниці, проекту вартістю 6 млрд дол, який з'єднає вісім азіатських країн.

На китайські гроші також будують електростанції в Пакистані для вирішення хронічної нестачі електроенергії, але це стане лише частиною інвестицій в країну загальним розміром 46 млрд дол.

У цей час китайці вже намічають на картах залізничну лінію між Будапештом та Белградом. Вона забезпечить ще одну артерію для постачання китайських товарів до Європи, які потрапляють туди через порт у Греції, який викупили китайці.

Ці великі інфраструктурні проекти, а також сотні інших в Азії, Африці та Європі, формують основу амбітних економічних та геополітичних планів Китаю.

Лідер країни Сі Цзіньпін в прямому і переносному сенсах виковує міжнародні зв'язки, створюючи нові ринки для будівельних компаній Китаю, експортуючи свою модель економічного розвитку під пильним наглядом держави, прагнучи створити міцні економічні союзи та дипломатичні відносини.

Ініціатива, котра отримала назву "Один пояс, один шлях", починає вимальовуватися у таких масштабах, яких не знала сучасна історія. Проект, що передбачає 1 трлн дол інвестицій, може охопити понад 60 країн світу.

Світова торгівля на умовах Китаю

Сі Цзіньпін прагне використати багатство і промислові ноу-хау Китаю для створення нового виду глобалізації, яка ігноруватиме правила застарілих західних інституцій. Мета полягає у тому, щоб перекроїти глобальний економічний порядок, притягуючи країни та компанії на китайську орбіту.