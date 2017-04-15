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"Перемога" від Горбатюка

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Як повідомив Сергій Горбатюк, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, чотири екс-беркутівця, підозрювані у вбивствах під час Революції Гідності,  втекли до Росії.  

Горбатюку ще, правда, не відзвітувались прикордонники, чи дійсно підозрювані у вбивствах благолучно покинули територію України, але він упевнений, що вони вже втекли від кримінального переслідування за вчинені злочини. 

Ще кілька таких "переможних" прес-конференцій Горбатюка чи Луценка, і вже нікому буде відповідати за злочини проти людства в Україні в 2013-2014 роках.

Отака ...  казка на ніч, малята.  Здобули.

Ура Горбатюку!

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