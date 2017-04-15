"Перемога" від Горбатюка

15.04.2017 Поділитися

Як повідомив Сергій Горбатюк, начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, чотири екс-беркутівця, підозрювані у вбивствах під час Революції Гідності, втекли до Росії.

Горбатюку ще, правда, не відзвітувались прикордонники, чи дійсно підозрювані у вбивствах благолучно покинули територію України, але він упевнений, що вони вже втекли від кримінального переслідування за вчинені злочини.

Ще кілька таких "переможних" прес-конференцій Горбатюка чи Луценка, і вже нікому буде відповідати за злочини проти людства в Україні в 2013-2014 роках.

Отака ... казка на ніч, малята. Здобули.

Ура Горбатюку!