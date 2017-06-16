Перевізники почали давати свідчення правоохоронним органам про вимагання хабарів Пісоцьким

16.06.2017 Поділитися

Стало відомо, що деякі перевізники сьогодні звернулися до правоохоронних органів з заявами та фактами щодо вимагання хабарів першим заступником губернатора Андрієм Пісоцьким за «погодження» маршрутів через посередника Колесникова. У середньому «погодження» маршрутів коштувало від 1500 до 2500 долларів, та мало бути оплаченим на окремий «рахунок Пісоцького».



Перевізники вимагають скасувати результати конкурсу від 13 червня, проведеного управлінням інфраструктури та туризму, наводячи факти вимагання хабарів та не допуском до конкурсу у зв'язку з відмовою «проплати».



Поряд з тим, «посередники» Пісоцького пропонували послуги «погодження» на голів РДА за ціною 50 тис. долларів.

Олег Плескач