Під Кропивницьким аваківські пси жорстоко побили ветеранів АТО

29.06.2017 Поділитися

У селі під Кропивницьким ветеранів добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар» жорстоко побили та «запакували» бійці Нацгвардії, у багатьох з затриманих і побитих серйозні травми – вибиті зуби, травми голови і інше.

Про це повідомляють у Facebook активісти, передає «Народна правда».

«Пацанів запакували. Чоловік 30. Зараз порахувати не можемо. Хто де. Сидимо в посадках. У наших кого пакували розбиті голови, вибиті зуби, сильно били ногами. Такого звірства давно не бачила. Я ціла. Вибралися чоловік 15. Галу розбили обличчя, запакували. Оточувала Нацгвардія. Всі подробиці потім», – написала Ольга Воліна.

«Село під Кропивницьким, місцеві фермери звернулися за допомогою до добровольців через те, що рейдери не давали селянам проводити підготовку до жнив. На захист фермерів стали добровольці, через деякий час на боці рейдерів стали загони поліції та Нацгвардії, які без пояснення причин накинулися на ветеранів», – написав ще один активіст Ігор Громов.

За його словами, стало відомо, що до рейдерства має пряме відношення депутат Юрій Береза від «Народного фронту». Затриманих добровольців намагалися вивезти до… Умані (Черкаська область), але автобуси Нацгвардії зупинили місцеві жителі. На місці подій знаходиться губернатор області.

Пізніше Воліна пояснила ситуацію. «Два місяці поспіль фермери Кіровоградщини підпадають під атаки рейдерів. Палять поля, перереєстровують документи. Коротше, тупо віджимають. Фермерська самооборона попросила ветеранів-добровольців допомогти. Адже третій раз поспіль найманих рейдером нариків і спортиків зпочатку «пакують», потім суд їх відпускає. Поки ми були на суді і домагалися відкритого суду (який склад суду в особі одного судді незаконно і одноособово вирішив зробити закритим), нацгвардія стягнула близько 20 автомобільних екіпажів, з них 2 КРАЗи і 2 КАМАЗи. Близько 200 нацгвардійців, а точніше беркутівців і спецназівців, взяли в оточення будівлю фермерської контори, де розташовувались сили самооборони і ветеранів. Без жодних попереджень, пояснень або вимог, ці тварюки почали лупцювати всіх без розбору: ветеранів, підприємців, селян. Били жінок. Били, заламували, штовхали, топтали, «чистили» кишені. Все розбірливо видно на відео. До речі, це було не спонтанне рішення, а спланована операція. Докази цього знайшла з автобусі, в який нас всіх пакували», – написала активістка.

За даними поліції Кировоградщини, 31 особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 206-2 Кримінального Кодексу України (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації).

Нагадаємо, раніше в Миколаєві патрульний поліцейський наступив ногою на лице людині, що в кайданках лежала на землі. Звірський учинок поліцейський здійснив при сотнях свідків і кількох камер.