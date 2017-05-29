Під Полтавою вчергове палає Макухівське сміттєзвалище

29.05.2017 Поділитися

До пожежників знову надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на міському смітнику в селі Макухівка, повідомляють у ГУ Полтавського ДСНС.

По прибуттю на виклик вогнеборцям довго не вдавалося загасити полум’я, а по завершенню над сміттєзвалищем піднявся сильний дим, через який мешканці Макухівки довго скаржилися на сильний сморід.

Пожежу вдалося ліквідувати лише через 10 годин після повідомлення про спалахи на смітнику. Наразі роботи по гасінню продовжуються. Травмованих та загиблих немає. Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, що позаторік на цьому ж сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа, яка тривала 3 дні. Вся Полтава після цього була вкрита смогом, а самі містяни скаржилися на їдкий запах.

Попри те, що Макухівка палає не вперше, жодних кроків по створенню спеціальних полігонів та сміттєпереробних заводів не було зроблено. У той час, як міста у західній Україні активно працюють над створенням таких підприємств, а деякі міста вже подають приклад Полтавщині по боротьбі зі сміттям.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ: Золочів подає приклад Полтавщині у поводженні зі сміттям

Віктор Карпенко