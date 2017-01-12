«Підняти ціни на бензин може й дурень» – Лукашенко поставив діагноз український владі

12.01.2017 Поділитися

Штучного підвищення цін на бензин в Білорусі не буде. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на звіті уряду й Національного банку про роботу економіки.

Президент гостро відреагував на пропозицію за рахунок населення підвищити ціни на паливо всередині країни на 10%.

– Жодного зростання ціни на бензин не буде! Ми прив'язали бензин до долара, це пристойна ціна як для Білорусі, і нехай (нафтопереробні заводи – ред.) на це не розраховують. Нехай шукають ці гроші на НПЗ і на продажах на зовнішньому ринку. – відреагував Лукашенко, доручивши уряду створити спеціальну групу для перевірки НПЗ.

Президент зазначив, що вирішити проблему з бензином за рахунок стягнення коштів із населення – прерогатива дурнів.

– Найпростіший спосіб – підняти ціни. Це і дурень може! Для цього й уряду не треба. Ніякого штучного підйому цін на нафтопродукти в Білорусі не буде, – заявив він.

Зазначимо, аналогічну проблему український уряд вирішує саме за рахунок громадян. Саме це відображає порівняльна статистика цін на бензин.

Якщо 14 жовтня 2016 року літр 92 палива коштував в середньому 21,80 грн, 19 числа – 22,12 грн, 5 листопада – 22,43 грн. Після так званої націоналізації «ПриватБанку» зростання цін почалося ще більш стрімкими темпами, що видно в діаграмі консалтингової групи «А95». Так, 20 грудня літр бензину А-92 був на рівні 22,51 грн, а 26 грудня він зріс до 22,84 грн (зростання на 0,33 грн за 7 днів). Станом на 12 грудня ціна за літр 92 палива сягнула позначки в 23,21 грн (ріст ціни на 0,7 грн за менш як три тижні).

Загалом літр 92 бензину здорожчав на 4,46 грн за рік, стрибнувши з 18,75 грн до 23,21 грн.





На 4,54 грн зросла ціна на найуживаніший А-95 з 19,47 грн станом на 12 грудня 2016 року до 24,01 грн на сьогодні. Та найбільше уряд підняв ціну на дизпаливо. За рік воно здорожчало в середньому на 4,96 грн із 16,58 до 21,54 грн. Такий хід вдарив передусім по дрібних і середніх фермерах та приватним підприємцям. Багато з низ були вимушені припинити діяльність.

До прикладу, у Мексиці через подібну ситуацію сотні людей вийшли на на загальнонаціональну акцію протесту проти підвищення цін на паливо з Нового року. Тамтешній уряд підняв ціни на бензин та дизель приблизно на 20%. Подорожчання палива відбулося на тлі інфляції і знецінення національної валюти щодо долара. За 2016 рік девальвація песо склала майже 20% «Euronews» повідомляє, що серед вимог мітингарів – не лише повернути колишні ціни на дизель та бензин, а й відправити у відставку нинішнього президента Енріке Ньєто.

– Наші чиновники крадуть всі гроші з податків, які ми платимо, і в результаті наша країна змушена закупати пальне за кордоном. Своєю акцією протесту ми хочемо показати, що ми проти того, чим займається уряд. Питання бензину стало останньою краплею для нас, країна просто сама себе знищує, – розповів один із протестувальників.

Зазначимо, за час президенства Петра Порошенка в Україні ціна на бензин і дизпаливо зросла понад як на 50% – із 15,09 до 23,21 грн. У той час гривня проти долара США знецінилася також понад на 50% – із 11.89 до 28 грн за 1 $. Попри це українці не провели жодної масштабної акції протесту чи незгоди з політикою президента й уряду. На думку окремих громадян, це свідчить про відсутність в суспільства не тільки прав і європейських цінностей, а й власної гідності.