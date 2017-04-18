Підпис голови Комітету ФФУ, який скасував матч «Полтава» — «Шахтар», був підроблений?

18.04.2017 Поділитися

Журналисты программы «ПроФутбол» провели графологическую экспертизу документа, которая заключила, что подпись — «грубая подделка».

Дело о несыгранном матче ¼ финала Кубка Украины между «Полтавой» и «Шахтером» получило неожиданное продолжение.

«Профутбол» обратился в Киевское независимое судебное-экспертное учреждение, которое провело графологическую экспертизу документа об отмене игры. Вопросы вызвала подпись главы комитета Геннадия Прокоповича, которая была не похожа на его предыдущие подписи.

«Это достаточно грубая подделка. Обычно, если пытаются подделать подпись, то делают это более старательно. Подпись Прокоповича в этом протоколе выполнена не им, а другим лицом с подражанием», - считает графолог Елена Кривошеина.

Сам Прокопович всячески опровергает сомнения в достоверности подписи.

«Я не знаю, почему есть сомнения, что подпись не моя. Я свое решение озвучил на КДК. Это моя подпись, и точка», — сказал Прокопович.

Напомним, ФФУ запретила клубу «Полтава» принимать «Шахтер» на стадионе «Локомотив» из-за плохого состояния газона на арене. «Полтаве» было засчитано техническое поражение, но клуб не согласен с решением КДК ФФУ и будет подавать апелляцию.