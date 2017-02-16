Підстав для підвищення тарифів на проїзд немає – Полтавський Антимонопольний комітет

16.02.2017 Поділитися

Голова Полтавського антимонопольного комітету Володимир Оніщенко наголосив на безпідставності підвищення вартості проїзду в полтавському громадському транспорті.

За його словами, міська рада спільно з перевізниками склала розрахунки, згідно яких проїзд на громадському транспорті має підвищуватися за певних умов. Мова йде про кількість одиниць автобусів, тролейбусів, кількість пасажирів та цін на пальне.

– Звичайно, ціни на пальне за останні роки підвищилися у декілька разів. Проте ми говоримо про кількість пасажирів у час-пік та години, коли транспорт заповнений лише на певну частину. Полтавська міська рада не проводила подібний аудит, який потрібний для обґрунтування тих чи інших цін. Антимонопольний комітет проводив власне дослідження. Вранці, в обід та ввечері ми спостерігали за пасажиропотоком та кількістю транспорту на дорогах. І підтверджуємо твердження, що умов для підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті – немає, – Онищенко.

Посадовець додав, що подібний аудит уже проводив у Кременчуці місцевий університет імені Остроградського. Завдяки цьому там також заблокували можливе підвищення цін на квитки у тролейбусах, автобусах та маршрутних таксі.

Віктор Карпенко