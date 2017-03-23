Після «ремонту» ям землею звільнили директора Полтавського облавтодору

23.03.2017 Поділитися

Голова «Укравтодору» Славомір Новак з керівником ДАК «Автомобільні дороги України» Артемом Гриненком 22 березня звільнили директора ДП«Полтавський облавтодор» Дмитра Осовського. Причина – неякісний та несвоєчасний ремонт доріг. Про це повідомили в прес-службі Кабінету Міністрів.

За кілька днів до звільнення Осовського в мережу виклали відеоде працівники облавтодору засипають ями на автодорозі землею.

Відзначається, що крім директора облавтодору також звільнена з займаної посади керівниця філії, яка виконувала дорожні роботи. Також, за порушення технологій ремонту протягом березня дві догани отримали керівники Харківського та Закарпатського облавтодорів, а директора Львівського облавтодору звільнили за «фінансові порушення та системне невиконання наказів».