Письменниця Ольга Кийко презентувала перший іронічний роман про Полтаву

23.12.2016 Поділитися

В обласній бібліотеці ім. Котляревського презентували перший іронічний детектив про Полтаву.

«Він був несправжньою падлюкою!» – перший іронічний детектив полтавки Ольги Кийко. За словами авторки, події книги розгортаються саме в Полтаві, а кожен герой має прототипа в реальному житті.

– Я вибрала іронічний детектив саме через те, що на ця нива є зовсім новою в Україні та Полтавщині. Всі події розгортаються в нашому місті та області. Головний герой твору має реального прототипа. Ним став звичайний молодий чоловік, якого я зустріла в одному переходів міста, – розповідає пані Ольга.

Авторка стверджує, що вона намагалась передати весь місцевий колорит і ментальність.

– Пишучи цю книгу, я хотіла зберегти весь колорит Полтави та області. Починаючи з діалекту і закінчуючи способом поведінки. Герої повністю відповідають образу пересічного полтавця.

Ця презентація стала першою для книги, її друк виконала Луцька книгодрукарня.

Олександр Гуцул