Письменниця Ольга Кийко презентувала перший іронічний роман про Полтаву
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В обласній бібліотеці ім.
Котляревського презентували перший іронічний детектив про Полтаву.
«Він був несправжньою падлюкою!» – перший іронічний детектив полтавки Ольги Кийко. За словами авторки, події книги розгортаються саме в Полтаві, а кожен герой має прототипа в реальному житті.
– Я вибрала іронічний детектив саме через те, що
на ця нива є зовсім новою в Україні та Полтавщині. Всі події розгортаються в
нашому місті та області. Головний герой твору має реального прототипа. Ним став
звичайний молодий чоловік, якого я зустріла в одному переходів міста, – розповідає пані Ольга.
Авторка стверджує, що вона намагалась передати весь місцевий колорит і ментальність.
– Пишучи цю книгу, я хотіла зберегти весь колорит Полтави та області. Починаючи з діалекту і закінчуючи способом поведінки. Герої повністю відповідають образу пересічного полтавця.
Ця презентація стала першою для книги, її друк виконала Луцька книгодрукарня.
Олександр Гуцул