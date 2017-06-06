Подільський міст у Києві за ціною зрівнявся з найкращими мостами світу

06.06.2017 Поділитися

Загальна вартість будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві вже оцінюють у 400 млн $ або ж 11,2 млрд грн. Міст має з’єднати гілкою метро Троєщину із правим берегом. Його зводять із 1993 року і планують запустити не раніше ніж через три роки. Для добудови в Києва нібито не вистачає власних коштів, тому міський голова столиці Віталій Кличко планує залучити німецьких інвесторів для завершення будівництва.

Видання finance.ua з покликанням на експертів пише, чим довше стоїть недобудований Подільський міст, тим менше шансів у жителів Троєщини отримати нормальне транспортне обслуговування через постійне збільшення кошторису будівництва.

Так, у 2012 році будівництво мосту оцінювалося в 5 млрд грн, в 2013-му — вже 7,6 млрд грн і нарешті в 2017-му — 11,2 млрд грн, або $400 млн. Якщо врахувати вже витрачені на будівництво мосту 3,424 млрд грн, то Подільський міст сміливо може претендувати на статус найдорожчого в світі. Приміром, вартість найвищого мосту в світі — через річку Сідухе в Китаї склала близько $100 млн, найбільший розвідний міст у Європі — ім. Гюстава Флобера у Франції — обійшовся в $155 млн, а другий по висоті дорожній міст світу Віадук Мійо у Франції звели за $400 млн. Причому терміни будівництва цих мостів не перевищували п’яти років.

Міст через річку Сідухе в Китаї

Міст ім. Гюстава Флобера у Франції

Віадук Мійо у Франції

Подільсько-Воскресенський міст у Києві

Затягування здачі мосту може бути пов’язане з відмиванням грошей на будівництві, переконані активісти.

Екс-боєць батальйону спецпризначення «Донбас» Євген Шевченко переконаний, що головна причина такого довгобуду – корупція.

«Корупція, яка знищує нашу державу зсередини куди більше, аніж війна ззовні. І ніхто, ніхто не покараний - жоден президент не спромігся побороти це ганебне явище, бо кожен з них включаючи #Порошенко обрав безмежне та хворе особисте збагачення замість заможності та щасливого життя для усього українського народу», – написав він у своєму Facebook.

Подільсько-Воскресенський міст між правим і лівим берегами Києва зводять вже 23 роки.

9 лютого Київрада дала чергові 625,3 мільйона гривень на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту.

Анна Черниш