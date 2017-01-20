Поліція дозволяє асенізаторам заливати Ворсклу нечистотами

20.01.2017 Поділитися

Другий тиждень поспіль асенізатори зливають нечистоти у Ворсклу. Сьогодні вдень злив відбувався біля центрального пляжу навпроти місця пірнання на Водохреще, тоді як раніше їх скидали під мостом із боку Харкова на м-ні Левада. Факт чергового порушення законодавства був зафіксований нашим читачем.



Зазначимо, з цього приводу «Останній Бастіон» вже офіційно звертався до МВС, СБУ та прокуратури про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.242 КК України та ч.1 ст. 236 КК України.

Як нам стало відомо, полтавські поліцейськіспільно зДержекоінспекцією області спіймали водія асенізатора на гарячому під час чергового зливу в несанкціонованому місці. Однак досі жодна зі структур не підтвердила цю інформацією на своєму офіційному сайті. Видання пов’язує таке втаємничення справи з причетністю ряду високопосадовців до збагачення на гівновозах. За неофіційною інформацією, бізнес на діяльності нелегальних асенізаторів підконтрольний голові Полтавської ОДА Валерієві Головку. Орієнтовно, машини дають чиновнику 500 тис. грн щомісячного прибутку.

Раніше ми писали, що разом із комунальними асенізаторами в місті розгорнули діяльність необліковані машини з викачування нечистот. Їх зливають у несанкціонованих для того місцях, чим наносять мільярдні збитки екології регіону.

Також були оприлюднені точки незаконного зливу: м-н Мотель (на розі Грушевського та Київського Шосе), головна насосна станція по вул. Київське Шосе (яма за «Метро»), пров. Перспективний біля метанової АЗС, вул. Великорогізнянська.

Тоді як офіційна станція зливу розташована по вул. Нижньомлинській на КАТП-1628.

Через відсутність будь-якої реакції на нанесення непоправної шкоди екології Полтавщини в полтавських правоохоронців й органів контролю, звертаємося до вищих інстанцій – Генпрокуратури України, Державної екологічної Інспекції України та Міністерства внутрішніх справ щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.242 КК України та ч.1 ст. 236 КК України.

Також з огляду на бездіяльність поліції в Полтавській області через можливу зацікавленість у неправомірній вигоді, «Останній Бастіон» ініціює створення громадських формувань для цілодобового патрулювання Ворскли з метою недопущення екологічного колапсу.