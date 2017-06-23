Поліція взяла штурмом редакцію «Страна.uа». Йде обшук

23.06.2017 Поділитися

Особи, які представилися співробітниками Національної поліції України, взяли штурмом редакцію видання «Страна.uа», яке входить в топ-10 рейтингів інтернет-ЗМІ.

Про це Українським Новинам повідомив головний редактор видання Ігор Гужва.

«Близько 30 хвилин тому до нас прийшли, виламали двері. Представилися співробітниками Нацполіції. З поданням суду про обшук за нібито вимагання у нардепа Лінька», - повідомив він.

Зі слів Ігоря Гужви, кримінальну справу проти видання сфальсифіковано, і виникла вона після критичної публікації про нардепа з фракції Радикальної партії Дмитра Лінька.

«Кілька місяців тому до нас приходили люди від Лінька. Пропонували 20 тисяч доларів, щоб ми зняли один матеріал. Ми відмовилися. Ось з того часу нам і намагаються шити кримінальну справу», - заявив головний редактор видання.

При цьому, безпосередньо під час телефонної розмови з Українськими Новинами незнайомий голос звернувся в грубій формі до Ігоря Гужви з вимогою віддати телефон, після чого зв'язок зник.