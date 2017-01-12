Поліськими щедрівками вітали полтавців зі старим Новим роком

12.01.2017 Поділитися

Дітлахи з дитячого будинку «Любисток» привітали відвідувачів Полтавської обласної бібліотеки рідкісними для Полтави поліськими щедрівками. Їх заспівали на літературно-музичному вечорі з нагоди прийдешнього старого Нового году.

За словами директорки бібліотеки Тетяни Зеленської, щедрівки для заходу збирали по всій Україні, та найбільше – на Поліссі.

–Так ми намагаємось популяризувати українську зимову обрядовість й ділимося фольклорними надбаннями між українськими регіонами, – додала вона.

Після пісенної частини, учасники провели конкурс на знання різдвяних українських традицій.

На вечорі зібралося близько 30 осіб – працівників бібліотеки, священників, пенсіонерів та вихованців дитячого будинку «Любисток».

Олександр Гуцул