Поліськими щедрівками вітали полтавців зі старим Новим роком
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Дітлахи з дитячого будинку «Любисток» привітали відвідувачів Полтавської обласної бібліотеки рідкісними для Полтави поліськими щедрівками. Їх заспівали на літературно-музичному вечорі з нагоди прийдешнього старого Нового году.
За словами директорки бібліотеки Тетяни Зеленської, щедрівки для заходу збирали по всій Україні, та найбільше – на Поліссі.
–Так ми намагаємось популяризувати українську зимову обрядовість й ділимося фольклорними надбаннями між українськими регіонами, – додала вона.
Після пісенної частини, учасники провели конкурс на знання різдвяних українських традицій.
На вечорі зібралося близько 30 осіб – працівників бібліотеки, священників, пенсіонерів та вихованців дитячого будинку «Любисток».
Олександр Гуцул