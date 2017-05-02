«Полтавафарм» взяла під соціальне обслуговування «немощних» соціал- демократів?

02.05.2017 Поділитися

Ми вже неодноразово писали, що комунальне підприємство «Полтавафарм» через порушення всіх можливих законів та положень продовжує бути «в заручниках» бізнес-інтересів керівництва облради, а також Соціал-демократичної партії. Ймовірно, що через «договорняки» голови облради Олександра Біленького та нардепа Сергія Капліна ми вже понад рік не можемо дочекатись відкритого конкурсу на посаду керівника цього підприємства!

http://bastion.tv/thought/shema-kaplinabilenkogo-z-obkradannya-poltavciv-na-likah/

Результатом цих «договорняків» виявилося перетворення соціальних аптек на комерційні для задоволення «ненажерливих апетитів» цих «борців за людей»! Результатом їх «плідної співпраці» стало здорожчення ліків!

Чому так? Після призначення Прядка на посаду в.о. керівника «Полтавафарму» було змінено повністю систему закупівлі ліків, що і привело до здорожчення! Першим ділом було змінено приоритети серед постачальників ліків. І не дивно, що приватне підприємство, на якому раніше працював Прядко В., (за неофіційною інформацією, і продовжує працювати, бо там і досі вакансія керівника!!! Це в приватній структурі!!!) з аутсайдерів різко скакнула в «фаворити» постачань, збільшивши об’єми в десятки разів!

Тут на лице видно намагання купити не дешевше для людей, а головне щоб у «своїх»! Що не кажіть, а «ласковый теленок двух мамок сосет». Наступною складовою підняття цін було введення схеми закупівлі ліків через «третіх осіб». Це звичайна корупційна схема, коли так звані «посередники» накручують на закупівельні ціни «свій інтерес» і в результаті на склад ліки доходять уже дорожчими майже на 30%. Дивним чином ці посередники, як правило, вдібрані Прядком В., тобто, членом штабу нашого головного «Простолюдина» Сергія, перепрошую, головного соціал-демократа! Отже, можемо припустити що ці кошти ідуть на утримання цієї політсили! За рахунок нещасних хворих пенсіонерів, яким він клянеться в любові! За такі кошти «любити» можна! Бо тільки школярі до 5 класу можуть повірити в те, що парламентські партії справді існують на ті кошти, як їм виділяє держава, тобто, ми з вами, бо всі державні гроші – то гроші платників податків…

Але і це не все! Оскільки згадані «накрутки» уходять мимо керівництва «Полтавафарму», було придумано ще одну схему вже «внутрішньої накрутки»! Аптекам обрізали можливість закуповувати ліки напряму у виробників (для здешевлення), а почали закуповувати централізовано на склад, а звідти вже розвозити по аптекам.

Здавалося би, що оптова закупівля - логічний крок для здешевлення… Але! Складом при відправленні ліків в комунальні аптеки робиться додаткова накрутка ціни! В результаті доки ліки доходять до хворого, «Полтавафарм» їх двічі!!! націнює! (перший раз на складі, другий в аптеці). До того ж, до ціни добавляється ціна доставки по аптеках! (Нагадаю, що раніше постачальники ліків здебільшого самі доставляли ліки в аптеки своїм транспортом!)

Отже, з такими накрутками, та «апетитами» фігурантів схем, аптеки «Полтавафарм» просто не можуть бути соціальними! Саме тому ціни на ліки в них по більшості позицій вищі за приватні аптеки!

У сіх цих схемах лише «простолюдини» і де тут голова облради, спитаєте?

Така «щедрість» від голови облради Біленького О., який з легкої руки начебто віддав підприємство «на розрив» цій політичній силі, має бути винагороджена! Не виключаю, що частина його нагороди і в цих схемах закладена, але окрім цього через аптеки «Полтавафарму» почали реалізовувати продукцію з підприємства, засновником якого раніше був саме голова облради Біленький О., а саме ТОВ «Спіко».

Ми не раз помічали прихильність голови облради до нетрадиційної медицини. Минулого разу на посаду керівника «Полтавафарм» він пхав «дипломованого» хабарника Майбороду з Києва, вочевидь, він його цінив за володіння патентом на «мумійо» і, мабуть, хотів ним замінити ліки? А зараз аптеки за допомогою своїх «подільників» перетворює в «гастроном» ТОВ «Спіко», мабуть, вважаючи водичку ТОВ «Спіко» «цілющою» і пропонуючи її вживати замість дорогих ліків, які не по кишені пересічним людям!

Через нездатність (скоріше, через не бажання) силовиків бачити наявний «конфлікт інтересів» з постачанням в аптеки води «Ельза» спрацював принцип грабіжників, які «чмстили» квартири, залазячи в них через квартирку (по рос. – форточку): головне, щоб голова пролізла, а тіло за нею пролізе! Так і в цьому випадку, пройшла безкарно афера з водичкою «Ельза» - і вже «цілющі» СЛАБОГАЗОВАНІ НАПОЇ- лимонад та «колу» завезли на склад для реалізації в АПТЕКАХ «Полтавафарм»!

Очікуємо наступну поставку «нетрадиційних ліків» в аптеки «Полтавафарм» від ще одного підприємства голови облради, а саме «цілющі цеглини» з його цегельного заводу.

Отже, що ми маємо на сьогоднішній день від цих «реформаторів? Підприємство на грані банкрутства, дорогі ліки, зате склади забиті мінеральними водами та слабогазованими напоями! Автомобілями підприємства разом з ліками по області розвозяться агітгазети від партії СДП (надрукованих з «відкатів»?) за рахунок того ж ректорату, якому замість дешевих ліків пропонують «локшину від Серьожи»!

Вже навіть не приховують! Друкуються в одній газеті!

Одне слово: пахне виборами і тут не до здоров’я людей! Головне, втриматися біля «владного корита» і байдуже, що за рахунок здоров’я людей!

Сергій Лещенко,

Голова ГО «Громадський майдан Полтавщини»