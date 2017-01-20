Полтавщина – друга за виробництвом аграрної продукції в Україні

20.01.2017 Поділитися

За обсягами виробництва валової продукції в сільському господарстві серед усіх регіонів, Полтавська область зайняла 2 місце, а в розрахунку на одну особу – четверте. Про це повідомляється у ГУ Держгеокадастру Полтавщини.

Рекордними для області є як урожайність, так і валовий збір зерна (5,8 млн тонн). Кукурудзи на зерно отримано 4,2 млн тонн, а валовий збір сої – 496,9 тис. тонн. У 2016 році всі категорії господарств виробили 8,7 % зернових та зернобобових культур (разом з кукурудзою) від загальнодержавного обсягу, 15,1 % – цукрових буряків (фабричних), 6,2 % – соняшнику на зерно та 11,4 % сої.

Полтавщина не «пасе задніх» й у виробництві цукрових буряків. Адже на цукрові заводи надійшло понад 2 млн тонн буряків з урожаю 2016 року. До того ж, урожай 2016 року на 51% перевищує показник попереднього маркетингового року.

Також наша область посідає перше місце серед регіонів України з виробництва молока (15,8% валового надою в державі). Третє місце – з молочної продуктивності корів. За 2016 рік надій молока на одну корову склав 6258 кг (по Україні – 5658 кг). Молока було вироблено 796,4 тис. тонн (100,2% до 2015 року), м’яса – 114,0 тис тонн (104 % до 2015 року), яєць – 726,3 млн шт (108,8% до 2015 року).

У 2016 році всі категорії господарств виробили 8,7 % зернових та зернобобових культур (разом з кукурудзою) від загальнодержавного обсягу, 15,1 % – цукрових буряків (фабричних), 6,2 % – соняшнику на зерно та 11,4 % сої.

Відділ моніторингу