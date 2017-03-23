Полтавська збірна виграла чемпіонат України з футзалу серед спортсменів із обмеженими можливостями

23.03.2017 Поділитися

У спорткомплексі «Розсошенці» відбулись фінальні поєдинки чемпіонату України з футзалу серед спортсменів із вадами слуху. «Золото» в напруженому, принциповому фіналі в серії пенальті вибороли футзалісти збірної Полтавської області. «Срібло» дісталось збірній Києва. Третю сходинку посіла збірна Івано-Франківської області.

У фіналі полтавці зіграли проти збірної Київської області. Обидві команди не бажали поступатися. Підтвердження цьому підсумковий рахунок. У першому таймі відзначилися саме полтавці, проте за підсумками другого тайму рахунок на табло був 2:2. Овер-тайм не приніс уболівальникам голів, тому доля чемпіонства вирішувалася в серії пенальті. З семиметрової позначки полтавці «перестріляли» київську збірну з рахунком 4:3. Саме тому золоті медалі дісталися збірній Полтавщини.

Збірна Івано-Франківської області у боротьбі за «бронзові» нагороди чемпіонату не залишила шансів футзалістам збірної Тернопільщини. Євген Лизогуб, двічі Володимир Рій, тричі Дмитро Белоусов та Антон Понежа примушували воротаря тернопільців виймати м'яч із сітки власних воріт. Суперник у відповідь спромігся тільки на три влучних постріли. У підсумку впевнена перемога івано-франківців з рахунком – 9:3.

Пропонуємо вашій увазі результати підсумково ігрового дня:

За 15-16 місця: Хeрсонська область – Львівська область – 2:7 (1:3)

За 13-14 місця: Київська область – Волинська область –:+

За 11-12 місця: Чeркаська область – Харківська область – 6:1 (2:1)

За 9-10 місця: Запорізька область – Рівнeнська область – 5:1 (1:1)

За 7-8 місця: Дніпропетровська область – Закарпатська область – 5:4 (4:0)

За 5-6 місця: Миколаївська область – Одeська область – 10:3 (5:1)

За 3-4 місця: Тeрнопільська область – Івано-Франківська область – 3:9 (0:3)

За 1-2 місця: Київ – Полтавська область – 2:2 (0:1), доп. час (0:0), пен. 3:4

Віктор Карпенко