Полтавські письменники вшанували пам’ять дисидента Олекси Тихого

24.01.2017 Поділитися

Полтавські митці вшанували пам’ять донецького дисидента та одного з засновників Української Гельсінської групи – Олекси Тихого.

Про складний життєвий шлях патріота розповів український письменник, літературознавець, вчений, журналіст, краєзнавець, педагог, доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України та Національної спілки краєзнавців України Олексій Неживий.

– Це далеко не пересічна особа. Таких людей треба пам’ятати та примножувати те, що вони нам залишили у спадок. Жаль, що ми так і не побачили його словника слів-покручів в українській мові – Неживий.

Також полтавцям представили книжково-ілюстративну виставку «Хочу бути українцем» про діяльність Української Гельсінської Групи та її співзасновника Олекси Тихого.

Довідково: Олекса Тихий (27 січня 1927, хутір Їжівка, Краматорівський район, Артемівська округа — 5 травня 1984, тюремна лікарня м. Пермі) – автор самвидавних праць «Мова народу — народ», есеїв «Роздуми про українську мову і культуру в Донецькій області» і «Думи про рідний Донецький край», що стали, побіч участі у Гельсінкській групі, причиною обвинувачення в «антисовітській пропаганді».

Віктор Карпенко