Полтавські велосипедисти представили путівник визначними місцями Північної війни на Полтавщині

20.03.2017 Поділитися

ГО «Сіті Лаб» та «ВелоПолтава» презентували туристичний путівник «Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві». Його презентація приурочена до дня народження гетьмана.

Організатори наголошують, що мета туристичного путівника – не лише залучити охочих до спортивного способу життя, а й ознайомити з визначними культурно-історичними місцинами Полтавщини, про які до цього часу було мало відомо.

Підготовка путівника розпочалася ще минулого року – полтавські велосипедисти збирали матеріали стосовно полтавського періоду Великої Північної війни 1708-1709 років.

Презентований маршрут складає майже 82 км. Він проходить через Гадяч, Веприк, Зіньків, Опішню. Маршрут включає в себе такі видатні місця: пам’ятник гетьману Івану Мазепі, Хрестовоздвиженський монастир, Спаську церкву, Монумент Слави, пам’ятник шведам від росіян, ворота Веприцької фортеці, тощо.

Окрім друкованої версії путівника, який вийшов накладом 5000 екземплярів, кожен бажаючий може завантажити мапу маршруту на свій смартфон.

Віктор Карпенко