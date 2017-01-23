Полтавські захисники України отримають 11,5 тис. га землі
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11 474 га землі отримають полтавські військові, що захищають східні кордони України.
Вже 13 404 заяви про отримання земельних ділянок надійшло до ГУ Держгеокадастру Полтавщини. Військові отримали 7 562 дозволи на розробку землевпорядної документації для відведення землі. Завершили процедуру отримання землі у власність 1040 військовослужбовців.
До земельних структур Полтавщини подали заяви 8 315 захисників України. З них 5 792 отримали дозволи на розробку проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею 9 704 га.
Із земель державної власності учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 5080 військовим передадуть землі площею 9 616 га. Ще 712 земельних ділянок площею 88 га призначені для ведення садівництва.
За отриманням наділів із земель комунальної власності до органів місцевого самоврядування звернулись 5 089 учасників АТО. Частина заявників – 1770 військових – вже отримали дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення ділянок загальною площею 1 770 га.
Із комунальних земель учасникам АТО відведуть 999 земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (57 % від виданих дозволів), 552 – для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд (31%), 219 – для ведення садівництва (12%).
Відділ моніторингу