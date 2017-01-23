Полтавські захисники України отримають 11,5 тис. га землі

23.01.2017 Поділитися

11 474 га землі отримають полтавські військові, що захищають східні кордони України.

Вже 13 404 заяви про отримання земельних ділянок надійшло до ГУ Держгеокадастру Полтавщини. Військові отримали 7 562 дозволи на розробку землевпорядної документації для відведення землі. Завершили процедуру отримання землі у власність 1040 військовослужбовців.

До земельних структур Полтавщини подали заяви 8 315 захисників України. З них 5 792 отримали дозволи на розробку проектів землеустрою на земельні ділянки загальною площею 9 704 га.

Із земель державної власності учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під ці потреби 5080 військовим передадуть землі площею 9 616 га. Ще 712 земельних ділянок площею 88 га призначені для ведення садівництва.

За отриманням наділів із земель комунальної власності до органів місцевого самоврядування звернулись 5 089 учасників АТО. Частина заявників – 1770 військових – вже отримали дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення ділянок загальною площею 1 770 га.

Із комунальних земель учасникам АТО відведуть 999 земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (57 % від виданих дозволів), 552 – для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд (31%), 219 – для ведення садівництва (12%).

Відділ моніторингу