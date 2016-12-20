Полтавський аеропорт поки не може знайти компанію-перевізника

20.12.2016 Поділитися

Про це розповіли під час засідання постійної комісії з житлово-комунального господарства.

Питання аеропорту вже не вперше стоїть на порядку денному. Раніше анонсували, що на завершення ремонту полтавського летовища потрібно ще 2 млн грн, оскільки сама смуга потребує детальної інспекції, що має визначити, які літаки може приймати аеропорт.

За словами чиновників, наразі існує проблема контракту з авіакомпанією, яка займатиметься пасажирськими перевезеннями. Також постало питання заповнюваності літаків, оскільки зараз полтавцям зручніше скористатися харківським чи бориспільським летовищем, які обслуговують багато міжнародних рейсів.

На засіданні вирішили в найкоротші терміни знайти авіаперевізника. Ним може стати українська компанія «МАУ» чи азербайджанська компанія, яка зможе забезпечити авіаперельоти за кордон.

Віктор Карпенко