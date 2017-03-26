Полтавський фотограф Коротков презентував фото-виставку містян
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У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського місцевий фотограф Володимир Коротков презентував виставку «Полтава посміхається».
Автор називає себе екстремальним фотографом, бо знімає у нетипових ситуаціях нетипові моменти. На цих стендах фотохудожник зібрав архітектуру, природу та людей.
– Мене надихало саме місто та його мешканці. Ця виставка присвячена мешканцям Полтави, які відобразили свої посмішки на фото. Всі світлини свіжі, добрі, світлі, – Коротков.
Митець займається фотографією вже 10 років. Виставка «Полтава посміхається» увібрала в себе світлини різного періоду творчості: є ті, що зроблені 7 років тому та нові.
Експозиція діятиме в холі обласної бібліотеки до кінця квітня.
Віктор Карпенко