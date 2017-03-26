Полтавський фотограф Коротков презентував фото-виставку містян

26.03.2017 Поділитися

У Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського місцевий фотограф Володимир Коротков презентував виставку «Полтава посміхається».

Автор називає себе екстремальним фотографом, бо знімає у нетипових ситуаціях нетипові моменти. На цих стендах фотохудожник зібрав архітектуру, природу та людей.

– Мене надихало саме місто та його мешканці. Ця виставка присвячена мешканцям Полтави, які відобразили свої посмішки на фото. Всі світлини свіжі, добрі, світлі, – Коротков.

Митець займається фотографією вже 10 років. Виставка «Полтава посміхається» увібрала в себе світлини різного періоду творчості: є ті, що зроблені 7 років тому та нові.

Експозиція діятиме в холі обласної бібліотеки до кінця квітня.

Віктор Карпенко