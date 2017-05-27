Полювання на свободу слова: двох журналістів на Полтавщині побили

27.05.2017 Поділитися

26 травня, о 2:30, у Горішніх Плавнях виявили кременчуцького письменника та журналіста Ігоря Моїсеєнка з пакетом на голові. Чоловік у лікарні дає свідчення правоохоронцям. Про це повідомляє видання «Вісник Кременчука» з посиланням на власні джерела.

Чоловік стверджує, що його викрали з дому у Кременчуці і вивезли до сусіднього міста. Чоловік намагався втекти і зробив декілька пострілів із пістолета марки «Флобер». Потім отримав удар по голові. Невідомі зникли. Зараз Моїсеєнко знаходиться в лікарні Горішніх Плавнів та дає свідчення правоохоронцям.

Нагадаємо, 12 травня Ігор Моїсеєнко повідомляв правоохоронцям про замінування своєї квартирири. У пакеті вибухотехніки виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, який було вилучено та знешкоджено.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за частиною 1 статті 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до двох років.

На головного редактора газети «Зіньківщіна «по-іншому» (Полтавська область) Олексія Леонтія напав і жорстоко побив молодик. ЗМІ стверджують, що напад здійснив колишній працівник поліції Максим Батрак.

У четвер, 25 травня, близько 20.00 головний редактор газети «Зіньківщіна по-іншому» Олексій Леонтій повернувся з роботи додому. Як тільки він увійшов у двір свого будинку, його покликав молодий чоловік і попросив вийти.

– Коли я вийшов за ворота, на мене несподівано посипалися удари. Бив шматком труби, з десяток разів, — розказав Олексій Леонтій.

Редактор газети був госпіталізований в Зіньківську ЦРЛ з діагнозом черепно-мозкова травма. За оцінками лікарів, його стан — середньої важкості.

Потерпілий заявляє, що нападником є екс-співробітник поліції Максим Батрак, який при цьому погрожував його родині.

За версією Олексія Леонтія, напад пов’язаний з його професійною діяльністю. Нещодавно головний редактор газети «Зіньківщіна по-іншому» опублікував статтю, в якій доводив нібито незаконність прийняття у члени Громадської ради при Зіньківської РДА Тетяни Батрак. Видання повідомляє «Зіньків news», що після цього журналіст неодноразово отримував погрози фізичної розправи. Крім того для залякування невідомі кілька разів розбивали вікна в приміщенні редакції.

Зазначимо, що Тетяна Батрак у 2015 році балотувалась до Зіньківської міськради від «Партії простих людей Сергія Капліна». На сайті Зіньківської райдержадміністрації вказано, що Тетяна Батрак є позаштатним працівником редакції «Моя Зіньківщина».

Віктор Карпенко