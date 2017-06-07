Порошенку порадили ввести квоти на російську мову

07.06.2017 Поділитися

Президент Петро Порошенко підписав законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні. Про це він написав у своєму Twitter.

«Дякую представникам ЗМІ за пропозиції про запровадження квот і повернення української мови в українські медіа. Підписав відповідний Закон», – сказано у повідомленні.

Цей твіт викликав жваве обговорення. Зокрема, користувач Miledi‏ спитала в Порошенка, чи не краще запроваджувати квоти для російської мови, а не української.

Адміністративні райони України та відсоток мешканців, які вважають українську мову рідною.

За аналітичним оглядом «Становище української мови в Україні в 2016 році», оприлюдненого рухом «Простір свободи», у прайм-тайм 7 найрейтинговіших телеканалів українська мова звучить лише 30,6% часу, російська – 34,4%. Решту 35% займають двомовні ефіри, під час яких також найчастіше домінує російська мова.

Нагадаємо, доктор філології Павло Гриценко назвав мовні квоти ляпасом для українців.