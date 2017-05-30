Правоохоронці заклали невідомий пристрій в офіс «Останнього Бастіону»

30.05.2017 Поділитися

Працівники видання «Останній Бастіон» сьогодні вранці виявили невідомий пристрій, закладений на робочому місці головного редактора Геннадія Сікалова.

Раніше ми писали про проведення негласних слідчих дій правохоронцями відносно «Останнього Бастіону», зокрема Геннадія Сікалова, після публікації серії викривальних матеріалів про корупцію в МВС.

«Останній Бастіон» як об’єктивний ЗМІ через публічний простір звертається до правоохоронних органів, якщо такі ще залишилися, до прокурора Полтавської області з проханням негайно втрутитися в ситуацію.

Нас не залякати!

Редакція видання «Останній Бастіон»

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