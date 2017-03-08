Презентували біографічну розвідку про письменника Павла Миргородського (Маляра)

08.03.2017 Поділитися

У Полтаві презентували історико-біографічну розвідку «Павло Маляр» про полтавського письменника і публіциста минулого століття.

Метою заходу стало ознайомлення з виданням, що розповідає про життєвий і творчий шлях українського письменника, журналіста, публіциста, педагога, громадського і політичного діяча XX століття Павла Маляра (псевдонім Павло Миргородський).На заході був присутній двоюрідний онук письменника Володимир Джунь, який розповів про книгу.

– У розвідці відображений весь життєвий і творчий шлях мого двоюрідного діда. Особисто я його не знав. Проте від власної бабці почув історії про родича, який виїхав за кордон і все життя працював над популяризацією всього українського, – розповів він.

Як зазначили організатори заходу, дане видання побачило світ в США та Німеччині, серед української діаспори. І лише пізніше потрапило до України та Полтавщини зокрема.

– Павло Маляр народився на Миргородщині, через що пізніше взяв такий псевдонім. Пізніше, здобувши освіту, вчителював та друкувався у газеті «Нова Україна». Він зробив величезний внесок в популяризацію українського слова серед закордонних діаспор трилогією «Золотий дощ», збірками новел та повістей, – розповіла працівниця бібліотеки Марина Федорова.

Захід відбувся в Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського та зібрав близько 30 чоловік.